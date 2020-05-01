ВСУ при Зеленском 558 раз обстреляли ЛНР, пострадали 309 гражданских объектов – СЦКК

Киевские силовики за год президентства Владимира Зеленского 558 раз обстреляли территорию Республики, повреждены и разрушены 309 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Ровно год назад новый президент Украины Владимир Зеленский на инаугурации назвал своей первой задачей прекращение огня в Донбассе. Однако с его приходом к власти вооруженные формирования Украины продолжили эскалацию конфликта на Донбассе, грубо нарушая договоренности о соблюдении режима прекращения огня", - отметили в СЦКК."В период с 20 мая 2019 года по 20 мая 2020 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 558 обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины, в ходе которых применялась запрещенная Минскими соглашениями артиллерия калибра 122 мм и 152 мм – 12 раз, минометы калибра 82 мм и 120 мм – 291 раз, всего выпущено по Республике 2 068 артиллерийских снарядов и мин, 11 раз военные преступники применяли противотанковые управляемые ракеты, а также зафиксировано 244 обстрела с применением вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем, всего выпущено 5 437 гранат", - проинформировали в ведомстве.В СЦКК уточнили, что в результате обстрелов "разрушено и повреждено 309 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры"."Наибольшим обстрелам подверглись населенные пункты: Золотое-5, Фрунзе, Донецкий, Голубовское, Березовское", - добавили в представительстве.Там также напомнили, что киевские силовики неоднократно подвергали обстрелу рабочие бригады, осуществляющие аварийно-восстановительные работы на объектах жизнеобеспечения Республики, пострадавших в результате агрессии вооруженных формирований Украины, а также патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ."Вынуждены констатировать, что преступные действия украинских властей по обстрелам Республики происходят на фоне громких заявлений президента Украины Владимира Зеленского о приверженности мирному урегулированию конфликта на Донбассе", - подчеркнули в СЦКК.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".20 мая — Луганск