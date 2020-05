Суд в США разрешил разрезать В«ТитаникВ» и достать телеграф Маркони

Фото: Gettyimages.ruСуд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони, передает RT.Как пишет The Washington Post, федеральный суд в штате Вирджиния одобрил планы американской компании RMS Titanic Inc достать с затонувшего лайнера беспроводной телеграф Маркони, который экипаж использовал в 1912 году, чтобы связаться с соседними кораблями и позвать на помощь.Экспедицию с использованием подводных роботов планируется начать летом 2020 года.Отмечается, что будет исследована возможность восстановить телеграф до рабочего состояния.Против проекта по подъёму артефактов с «Титаника» выступает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое отмечает, что затонувшее судно нужно воспринимать как могилу и уважать память погибших, а не относиться к нему как «руднику» для музеев.Ранее сообщалось, что RMS Titanic Inc собирается удалить часть крыши рубки «Титаника», чтобы достать с затонувшего судна радиостанцию и сотни других артефактов.