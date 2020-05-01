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Суд в США разрешил разрезать В«ТитаникВ» и достать телеграф Маркони

root Сегодня, 16:150Новости
Суд в США разрешил разрезать В«ТитаникВ» и достать телеграф Маркони
Фото: Gettyimages.ru
Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони, передает RT.
Как пишет The Washington Post, федеральный суд в штате Вирджиния одобрил планы американской компании RMS Titanic Inc достать с затонувшего лайнера беспроводной телеграф Маркони, который экипаж использовал в 1912 году, чтобы связаться с соседними кораблями и позвать на помощь.
Экспедицию с использованием подводных роботов планируется начать летом 2020 года.
Отмечается, что будет исследована возможность восстановить телеграф до рабочего состояния.
Против проекта по подъёму артефактов с «Титаника» выступает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое отмечает, что затонувшее судно нужно воспринимать как могилу и уважать память погибших, а не относиться к нему как «руднику» для музеев.
Ранее сообщалось, что RMS Titanic Inc собирается удалить часть крыши рубки «Титаника», чтобы достать с затонувшего судна радиостанцию и сотни других артефактов.

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