Строгий режим самоизоляции позволил снизить в ЛНР прирост случаев заболевания COVID – CЭС

Введение на территории Республики строгого режима самоизоляции позволило снизить прирост новых случаев заболевания COVID-19. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил главный государственный санитарный врач ЛНР, главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко."Введение ограничительных мер на праздничные дни сроком 12 дней позволило нам в Республике избежать лавинообразного роста заболеваемости", - сказал он."То есть, до начала введения вот этих жестких ограничительных мер на территории всей Республики у нас была тенденция к росту. И если в начале у нас еженедельный прирост был до 105-108%, то на момент введения ограничительных мероприятий у нас еженедельный прирост уже был более 200%. На данный момент у нас еженедельный прирост составляет 53%", - проинформировал Докашенко."Таким образом, можно гипотетически предположить, что мы снизились на какой-то определенный период. Потому что все ранее достигнутые успехи могут быть нивелированы в очень короткий период, если будут не соблюдаться ограничительные меры", - подчеркнул главный санитарный врач.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 4,7 млн, из них более 317 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 345 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.20 мая — Луганск