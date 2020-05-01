СЭС заявила о появлении тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в ЛНР

Главный государственный санитарный врач ЛНР, главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил о появлении тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в Республике."На сегодняшний момент в Республике по-прежнему остается напряженная ситуация в связи с коронавирусной инфекцией. Однако если оценивать ситуацию на сегодняшний момент, то наметилась тенденция к стабилизации, - заявил главный санитарный врач. - В первую очередь это связано с тем, что уменьшилось количество вновь выявленных случаев, и это уменьшение зафиксировано именно в тех городах, где до этого были введены жесткие ограничительные мероприятия".Он напомнил, что в настоящее время ограничительные меры продолжают действовать в Свердловске и поселке городского типа Фрунзе. При этом Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией (ЧСПК) было принято решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР."Однако осуществление деятельности в этих учреждениях возможно только при неукоснительном выполнении требований, которые утверждены ЧСПК", - подчеркнул Докашенко."Если все граждане нашей Республики будут с ответственностью относиться к предложенным мероприятиям - в первую очередь это неукоснительное соблюдение ранее согласованных моментов – это и масочный режим, и социальная дистанция полтора метра, а также предприниматели, у которых сейчас возобновлена деятельность, будут неукоснительно соблюдать требования, то на сегодняшний момент у нас есть перспективы рассчитывать на то, что нам не придется прибегнуть повторно к ограничительным мероприятиям", - добавил главный санитарный врач.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 4,7 млн, из них более 316 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждено 345 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.20 мая — Луганск