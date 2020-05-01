Медики ЛНР ежедневно проводят в среднем около 100 исследований на коронавирус – СЭС

Медики Республики ежедневно проводят в среднем около 100 исследований на наличие коронавирусной инфекции с использованием методики полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР, главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко."На сегодняшний момент ежедневно проводится от 100 до 200 исследований. Но в определенные дни лаборатория не работает, потому что ее нужно отмывать, то есть не каждый день делаются такие объемы. В среднем – где-то до 100 исследований", – отметил он.Докашенко уточнил, что процент выявления заболевания при применении методики полимеразной цепной реакции составляет около 70%."Но процент выявления будет очень вариабельным, он будет зависеть от того, в какой группе пациентов мы отбираем. Если мы отбираем контактных в госпитальном очаге, то, конечно, там процент выявления может быть очень большой – до 20-30% положительных случаев", – рассказал главврач."Однако если мы проводим изучение контактных семейных очагов и их соседей, то там процент очень незначительный – до одного-двух процентов можно всего определить", – добавил он.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 4,7 млн, из них более 317 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. Ранее в ЛНР подтверждены 345 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.20 мая — Луганск