Зеленский заявил, что зарплата около $200 не говорит о бедности

"Это люди, которые будут получать 5-6 тысяч гривен, и они (ЮНИСЕФ - ред.) считают их бедными. Да, это очень маленькая зарплата в сравнении с европейскими или американскими стандартами. Я понимаю, что у них 250 долларов - мизерная зарплата. У нас это тоже маленькая зарплата, но у нас это не бедность все-таки", - сказал Зеленский на пресс-конференции по случаю его годовщины на посту президента.

Фото: РИА НовостиПрезидент Украины Владимир Зеленский считает, что зарплата в 5-6 тысяч гривен (около 188-225 долларов) хоть и является низкой, но не означает, что люди с таким доходом находятся за чертой бедности, передает РИА Новости.Ранее ЮНИСЕФ обнародовал прогноз, согнано которому экономические последствия пандемии коронавируса приведут в этом году к обнищанию значительной части населения Украины. По данным организации, число людей, проживающих за чертой бедности, по самым скромным оценкам, увеличится на 6,3 миллиона, из них 1,4 миллиона составят дети. Эксперты ЮНИСЕФ рекомендовали правительству срочно принять меры, чтобы предотвратить наихудший сценарий развития событий.Зеленский считает, что такие прогнозы ЮНИСЕФ не совсем корректны, так как организация делает прогноз на основании общемировой статистики, сравнивая зарплату с другими странами.Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличилась чуть более чем на 10% и составила 4,1 тысячи гривен (около 180 долларов), при этом, по данным Госстата, средняя зарплата в стране к концу года составила около 10,7 тысячи гривен (около 460 долларов), в Киеве - около 16 тысяч гривен (около 670 долларов).