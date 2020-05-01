В Луганске и регионе введены усиленные меры безопасности: проверки на въездах в город и патрулирование улиц
Министерство внутренних дел во избежание провокаций усилило меры, направленные на обеспечение правопорядка и безопасности на территории ЛНР.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД .
Министром внутренних дел принято решение и даны соответствующие указания по усилению мер, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности граждан, ометили в ЦОС.
«Так, с целью недопущения возможных провокаций, с 20 мая текущего года на въездах и выездах из населенных пунктов введен усиленный режим несения службы сотрудниками полиции, выставлены дополнительные посты досмотра транспортных средств. В городах и районах ЛНР усилено патрулирование улиц и охрана важных объектов жизнеобеспечения», — говорится в сообщении.
Политика - Сегодня, 17:40 63
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД .
Министром внутренних дел принято решение и даны соответствующие указания по усилению мер, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности граждан, ометили в ЦОС.
«Так, с целью недопущения возможных провокаций, с 20 мая текущего года на въездах и выездах из населенных пунктов введен усиленный режим несения службы сотрудниками полиции, выставлены дополнительные посты досмотра транспортных средств. В городах и районах ЛНР усилено патрулирование улиц и охрана важных объектов жизнеобеспечения», — говорится в сообщении.
Политика - Сегодня, 17:40 63
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