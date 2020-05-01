Луганские врачи зарегистрировали еще 7 новых случае заболевания коронавирусом
Луганские медики зарегистрировали 345 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом на брифинге в Луганске главный государственный санитарный врач, главный врач Луганской СЭС Дмитрий Докашенко.
«У нас 345 случаев на сегодняшний момент положительных тестов по коронавирусной инфекции», — сообщил он. Красота и здоровье - Сегодня, 17:34 138
Об этом на брифинге в Луганске главный государственный санитарный врач, главный врач Луганской СЭС Дмитрий Докашенко.
«У нас 345 случаев на сегодняшний момент положительных тестов по коронавирусной инфекции», — сообщил он. Красота и здоровье - Сегодня, 17:34 138
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