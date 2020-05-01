Гроза ожидается в ЛНР вечером 20 мая

Гроза ожидается местами на территории Республики вечером 20 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Вечером 20 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается гроза", - предупреждают синоптики.

Предупреждение о грозе особенно важно для энергетиков, которые при приближении непогоды отключают определенную аппаратуру и трансформаторы для предотвращения их выхода из строя.

20 мая — Луганск