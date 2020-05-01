Жители Донецкого поддержали заявление главы ЛНР о готовности пресечь агрессию ВСУ (ФОТО)

Жители прифронтового поселка городского типа Донецкий, регулярно обстреливаемого со стороны ВСУ, поддержали заявление главы ЛНР Леонида Пасечника о готовности Республики пресечь агрессию киевских силовиков.В результате обстрелов со стороны киевских силовиков 16 мая была повреждена ЛЭП "Михайловка-Коммунарская", которая питала критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты, ряд социальных объектов, а также жилой сектор. Днем позже, 17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ, а после этого обстрела приостановила действие и выдачу гарантий безопасности. В связи с произошедшим глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов территории ЛНР, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. Он также заявил, что дал указания о приведении в полную боевую готовность подразделений Народной милиции."Если это так, то это очень правильно, ведь они (ВСУ) по-другому не понимают, так как уверены, что им все можно и им ничего за это не будет", - сказала жительница поселка Любовь."У меня вот склад этих железяк (осколков снарядов), которые от Украины ко мне прилетели. Мне уже 79 лет, а я не могу спокойно старость свою дожить, каждый день вот что-то происходит такое, изживают нас", - добавила она.Житель одного из обстрелянных домов пенсионер Константин отметил, что киевские силовики обстрелами лишили поселка будущего, так как молодое поколение в большинстве своем уже уехало жить в более безопасные места."Мы сидим в хатах как мыши, били (19 мая) так, что не дай Бог, стекла дрожали. Когда это уже все закончится, когда уже какие-то меры будут к ним, это же невыносимо так жить", - сказал он."Обстановка очень плохая вообще (в поселке). Обстановка такая, что они (ВСУ) бьют вовсю, а наши сидят молча, не отвечают. Могут они дать отпор, чтобы заткнуть этих укропов?" – задался вопросом пенсионер из Донецкого Владимир.На вопрос об обязательствах соблюдения сторонами конфликта "режима тишины" и Минских соглашений пенсионер ответил, что для Киева никаких Минских соглашений не существует, а соблюдать перемирие украинская сторона будет, только осознавая последствия его нарушения."Минские соглашения только для нас, для них их нет. Они живут сами по себе, проснулись рано - давай разбудим поселок, а будят хорошо, так, что аж хаты подскакивают", - сказал пенсионер."Они (киевские силовики) забыли, что такое Минские соглашения, и в каких условиях они их подписывали, и надо бы им об этом напомнить. Правильно все сделали (глава ЛНР), давно надо было с ними так разговаривать", - уверен житель Донецкого.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".20 мая — Луганск