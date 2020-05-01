Школьные музеи Свердловска приглашают жителей ЛНР на видеоэкскурсии (ФОТО)

Администрация Свердловска и Свердловского района в рамках акции "Музеи мужества" приглашает жителей Республики на видеоэкскурсии по школьным музеям. Об этом сообщили в отделе внутренней политики горрайадминистрации."На территории города Свердловска и Свердловского района с начала марта 2020 года реализуется акция "Музеи мужества", инициированная администрацией города и района. В ходе акции представители учреждений образования региона совместно с отделом внутренней политики администрации подготовили видео-экскурсии по школьным музеям, где выставлены экспонаты, посвященные Великой Отечественной войне, афганской войне и современной войне на Донбассе. Материалы были отсняты до введения режима строгой самоизоляции", - говорится в сообщении.Экскурсоводами выступили учащиеся образовательных учреждений, а также педагоги, курирующие деятельность школьных музеев. В ходе видео-экскурсий рассказывается об истории создания каждого музея, о жизни Свердловского района в годы немецко-фашистской оккупации и о свердловских подпольщиках."В каждом из музеев хранятся уникальные экспонаты: альбомы, посвященные местным жителям - участникам Великой Отечественной войны, книги отзывов, в которых первыми оставили свои записи члены подпольной организации "Молодая гвардия", родители погибших молодогвардейцев. Изюминкой работы музеев являются музыкально-литературные презентации и живые постановки сцен, раскрывающие грани исторического наследия и переносящие зрителей в тот или иной период времени", - рассказали организаторы онлайн-проекта.По словам педагогов, основная цель создания экскурсий - патриотическое воспитание молодого поколения с использованием музейных экспонатов и хроники военных лет трех периодов.Кроме того, администрацией города и района были подготовлены видеоролики "По стопам "Бессмертного полка", в которых жители региона, учащиеся и педагоги учебных учреждений, общественные активисты представили более 50 героев, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны или работавших в тылу."Даже в условиях строгой самоизоляции, мы хотим продемонстрировать свое глубокое уважение нашим ветеранам, которые отстояли мир на всей планете в далеких сороковых… Мы помним, чтим, гордимся!" - добавили авторы идеи.С видеоработами можно ознакомиться на официальном сайте администрации Свердловска и Свердловского района, а также на Youtube-канале администрации.20 мая — Луганск