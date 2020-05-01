Синоптики прогнозируют днем 21 мая в ЛНР до 17 градусов тепла, местами дождь

Температура воздуха в ЛНР 21 мая будет колебаться от 6 градусов выше нуля ночью до 17 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 20 мая до 21.00 21 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 12-17 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 14-16 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 9-11 градусов ночью до 14-16 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 21 мая метеорологи отмечали в 1981 году – плюс 1,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1967 году и составляла плюс 33,7 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 21 мая – 03.55, время захода – 20.46. Продолжительность светового дня составит 16 часов 51 минуту.

По предварительному прогнозу, днем 22 мая ожидается слабый кратковременный дождь, кратковременные дожди пройдут местами утром и днем 23 мая; температура воздуха значительно не изменится.

20 мая — Луганск