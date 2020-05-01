Студенты ЛАВД почтили память основателя академии Эдуарда Дидоренко (ФОТО)

Студенты Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) имени Эдуарда Дидоренко у могилы основателя академии провели митинг-реквием, посвященный 27-летию учебного учреждения. Об этом сообщили в вузе."По инициативе студенческого самоуправления и ректората ЛАВД имени Дидоренко 20 мая 2020 года прошел митинг-реквием на месте погребения первого ректора и основателя академии Эдуарда Алексеевича Дидоренко в честь 27-й годовщины основания вуза", - говорится в сообщении."В ходе мероприятия студенты, курсанты, преподавательский состав, ректорат академии, сотрудники МВД ЛНР, представители общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" и проекта "#MediaГвардия" отдали дань памяти выдающемуся человеку, имя которого непосредственно связано с Луганской академией внутренних дел", - отметили в вузе.Студенты и представители общественности возложили цветы к месту погребения первого ректора и почтили его память минутой молчания."Тот дух, который был заложен Эдуардом Алексеевичем – это стремление жить, доказать, что мы способны на очень многое, он сегодня помогает нашему учебному заведению осваивать образовательные горизонты", - отметил ректор академии Виктор Глазков."Его помнят и чтят не только коллеги и друзья. Каждый курсант и студент академии. Им по-настоящему гордятся", - добавил он."Об этом человеке знали не только здесь, а вообще в разных странах мира. Поэтому для нас как для студентов сегодня важно гордиться в первую очередь тем, что наша академия сегодня носит имя этого человека", - сказал студент ЛАВД Левон Акопджанян.Учебное заведение, созданное 20 мая 1993 года как училище милиции, в 1994 году стало институтом, в 2002 году - академией, а в 2005 - университетом в 2005 году. В 2007 году, после смерти основателя и первого руководителя учебного заведения Эдуарда Дидоренко, вузу было присвоено его имя.В конце августа 2015 года Совет министров ЛНР принял решение о возрождении ЛАВД имени Дидоренко. Первый выпуск бакалавров и специалистов ЛАВД состоялся летом 2016 года.20 мая — Луганск