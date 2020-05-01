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В Дагестан прибыла группа врачей для помощи местным медикам

root Сегодня, 21:1520Новости
В Дагестан прибыла группа врачей для помощи местным медикам
Фото: РИА Новости
Группа врачей из федеральных медцентров прибыла в Дагестан для помощи местным медикам.
Об этом сообщает региональный Минздрав, передает RT.
«Группа врачей в составе шести человек из Минздрава России прибыла в Дагестан. Они встретились с министром регионального здравоохранения Джамалудином Гаджиибрагимовым. В ходе беседы выработан план предстоящих действий», — говорится в заявлении.

Отмечается, что они окажут организационную, лечебную и консультативную помощь сразу по нескольким направлениям.
«В частности, консультирование сложных пациентов, которое является продолжением работы по дистанционным консультациям дагестанских врачей с федеральными центрами», — указывается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую ситуацию в Дагестане.

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