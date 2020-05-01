В«Пленки ДеркачаВ»: что осталось за кадром

«Пленки Деркача» взорвали вчера информационное пространство нации. Наша великая держава сделала решительную заявку на первенство в номинации «Внешнее управление». Офис генерального прокурора Украины завел дело о госизмене в отношении Петра Порошенко. Президент Зеленский вынужден был отреагировать: «да, я знаю, думаю, это не последний звонок». То есть намекнул на продолжение. Или же не понял, о чем идет речь. Процесс пошел, и, как пишут «Телеграм-каналы» Офиса президента, «украинский кейс опять стал актуальным в США».Но мы не об этом. Почти никто не обратил внимания на то, что на пресс-конференции депутата Андрея Деркача был не только Деркач. Еще присутствовал Константин Кулик. Он широко известен в прокурорских кругах, но явно не публичная личность. Бывший руководитель спецгруппы прокуроров ГПУ, вернувшая в бюджет полтора миллиарда долларов, которые украл Федорович. Он же «кровавый диктатор».Кулик прочитал по бумажке небольшой текст, и на этом пресс-конференция закончилась. Поскольку карантин, журналистов в агентство «Интерфакс» не пустили. Только телетрансляция. И, понятное дело, все подхватили новость про «пленки Деркача», поскольку это был настоящий, стопроцентный скандал международного уровня. А ведь текст бывшего прокурорского работника, который, кстати, выписал повестку Порошенко еще во время его президентства, заслуживает внимания.И его заявление – настоящая бомба. Просто она не сработала. Так бывает. Попробуем исправить ошибку. О чем на самом деле заявил Кулик? О том, что Виктор Янукович воровал бюджетные средства вместе с Петром Алексеевичем. А крышевали их настоящие агенты ФБР и высокопоставленные представители Демократической партии США.Да, мы все знаем, что Федорович труслив. Но как-то не было принято его трогать, поскольку… Ну типа его же свергли, он жертва майдана, поверил европейцам, а его кинули. Тем не менее, воровал Янукович по-крупному. Активы его группировки Кулик оценил в 40 миллиардов долларов. После прихода к власти Порошенко началось расследование, которое привело к интересным результатам. Бывший прокурор выражался сухим, протокольным языком. Попробую перевести его слова в более доступный формат.Как только появились реальные счета и деньги, началась интересная движуха со стороны наших американских «партнеров». За четыре года работы Кулик столкнулся с блокированием процесса расследований послом США Мари Йованович, временным поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом и специальным представителем ФБР в Восточной Европе Керен Гринуэй.Вы поняли всю пикантность ситуации? Наши американские хозяева вдруг сделали вид, что миллиарды долларов пропали и они, с...ка, никак не могут найти их следы. Вот что-что, а искать деньги американцы умеют очень хорошо. Более того, Йованович, Кент и баба из ФБР получили доступ к абсолютно всем материалам расследования ГПУ, к данным государственного финансового мониторинга, и как только следователи просили оказать правовую помощь, моментально изображали глухонемых идиотов.Потом выяснилось, что наш президент Порошенко тоже воспылал интересом к деньгам Федоровича и начал договариваться о возвращении за немалый процент. Была выявлена схема, согласно которой фирмы подельницы Петра Алексеевича Гонтаревой осуществляли переводы конфискованных средств в оффшорные компании, связанные с Курченко. «Честные американцы» крышевали этот процесс.Кулик говорит об этом так: «Джо Байден (вице-президент США), Порошенко, Джордж Кент, Керен Гринуэй совершали действия, направленные на перераспределение активов группировки Януковича». Они просто воровали деньги, украденные у украинского народа. Выяснилось, что деньги отмывались через оффшорные счета холдинга «Буризма». Того самого холдинга, где трудился сынок Джо Байдена. Были установлены и факты перевода миллионов долларов на счета самого Байдена «за консультативные услуги». Улавливаете иронию судьбы? С вице-президентом США расплачивались деньгами, которые своровал Федорович. А спецагент ФБР Гринуэй следила, чтобы все было чисто.Когда всплыла компания «Буризма», американцы засуетились как мухи на куске дерьма. Телефонные переговоры Порошенко с Байденом, опубликованные Деркачем – наглядное тому подтверждение. Сменили генерального прокурора, поставили вместо Шокина Луценко. Еще один прикол: Юра попытался продолжить дело «о миллиардах Януковича». Захотел войти в историю. И неожиданно для себя вышел на хозяев Украины. Та же группировка – Байден, Йованович, Гринуэй. Луценко связывается с личным адвокатом Трампа Джулиани, и они договариваются о создании совместной следственной группы. Посольство США в Киеве оперативно получает информацию о расследовании и тут же блокирует выезд следователей ГПУ в Штаты. Это, ребята, уже не ваши деньги. А наши, которые мы честно отжали у «преступного режима». Кулик выписывает повестку Йованович. В ответ его отстраняют от ведения дел. Появляется новый генеральный прокурор – Руслан Рябошапка. Тот самый, о котором Зеленский говорит, что он – «на сто процентов мой человек». Ага. Ну да. Конечно. Рябошапка оказался человеком демократов. Он делает то, чего от него требуют его кукловоды во главе с Байденом: увольняет всех прокуроров, которые работали по «Буризме» и «деньгам Януковича». Перед самой отставкой, когда уже все было ясно, передает дело по «Буризме» в НАБУ – полностью подконтрольную Штатам «антикоррупционную структуру». Все, концы зачищены.И вот в преддверии американских президентских выборов все это дерьмо опять полезло наружу. Да еще роскошно упакованное в виде «пленок Деркача». Ребята, американцы просто тупо воруют деньги, которые уже были украдены Федоровичем. Более того, Порошенко в доле. А если еще копнуть, то всплывет основой спонсор демократов – гигантский инвестиционный фонд «Франклин Темплтон», в котором деньги Януковича и Порошенко превратились в облигации внешнего государственного займа. Вот что осталось «за кадром» прессухи Деркача.Александр Зубченко