МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на Youtube

"Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на эти вопиющие факты", - говорится в сообщении.

Фото: РИА НовостиМосква призывает профильные международные структуры отреагировать на то, что американский видео-хостинг Youtube удалил аккаунт крымского телеканала "Крым 24", а также двух русскоязычных информагентств Anna News и News Front. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает РИА Новости.Отмечается, что о действиях YouTube в отношении аккаунтов данных СМИ стало известно 20 мая.Телеканал "Крым 24" является одним из наиболее популярных источников информации на полуострове. Он входит в крупнейший крымский медиа-холдинг "Телерадиокомпания "Крым", объединяющий пять телеканалов, три радиостанции, информационный портал и два Интернет-сайта. Команда телеканала "Крым 24" традиционно освещает самые актуальные крупные информационные поводы этого российского региона.В МИД отметили, что в результате удаления аккаунта "Крым 24" на платформе "Youtube" около 30 тысяч подписчиков лишились доступа к видеоматериалам, имевшим десятки миллионов просмотров. "Американская платформа предприняла рестриктивные меры под явно надуманным предлогом "нарушения правил хостинга"."То, что "Youtube" не предоставил никаких убедительных фактов, объясняющих своих действий, а также тот факт, что обращение команды телеканала до сих пор остается без ответа, является неприемлемым", - заявили в ведомстве.