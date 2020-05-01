США отправили в Россию аппараты ИВЛ

"Аппараты помогут спасти жизни в наиболее пострадавшем российском городе — Москве. Америка молится и шлет наилучшие пожелания россиянам в эти трудные времена", — говорится в твите.

Фото: РИА НовостиПервый военно-транспортный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вылетел из США в Россию. Об этом в твиттере сообщил американский Совет национальной безопасности, передает РИА Новости.Ранее Транспортное командование американской армии опубликовало видео погрузки техники в самолет C-17. Организацией поставок занимались военные, а также сотрудники агентства по международному развитию (USAID).Восьмого мая в ходе двусторонних переговоров президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках медицинского оборудования. Как рассказал РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США, Вашингтон отправит около 200 аппаратов ИВЛ.Вторая партия техники, как отмечали ранее в Белом доме, направится в Россию 26 мая.В марте Россия по своей инициативе направила в США самолет с медицинской техникой. Владимир Путин, говоря об этой помощи, отметил, что это "не дорога с односторонним движением".По словам президента, страны сразу же после приземления борта заключили контракт на поставки в Россию датчиков потока воздуха, которые используются при производстве аппаратов ИВЛ.Дональд Трамп, в свою очередь, положительно оценил решение Москвы и подчеркнул, что российская сторона прислала "очень-очень большой самолет". МИД и Госдеп обменялись заверениями в готовности стран при необходимости помогать друг другу.По последним данным, в России выявили около 309 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти три тысячи пациентов умерли, более 85 тысяч излечились.Всего в мире число инфицированных приближается к пяти миллионам.