Подконтрольная Киеву Луганщина не фиксирует COVID из-за отсутствия тестов – общественник

Медики на подконтрольной Киеву территории Луганщины не регистрируют новые случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа из-за отсутствия тестов. об этом ЛИЦ заявил специалист Славяносербского территориального отделения общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") Александр Никитенко.

Глава так называемой "Луганской областной военно-гражданской администрации" Сергей Гайдай 15 мая заявил, что в регионе уже неделю не фиксируют новых случаев заболевания COVID-19, поскольку в области своевременно ввели жесткие карантинные ограничения. По сообщениям СМИ, в настоящее время в "Луганской области" уже почти две недели не фиксируются новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, всего заболели 42 человека, из них 23 уже излечились и вернулись домой.

Никитенко отметил, что "сообщения укроСМИ о том, что на временно подконтрольной Киеву территории Луганщины не регистрируются новые случаи коронавируса, а в Рубежном выздоровели все пациенты с COVID-19, вызывают сомнения".

"Такие самонадеянные опусы могут говорить только о том, что украинская власть не обеспечила жителей прифронтовых территорий соответствующими тестами. Не проводится тестирование жителей, вот и нет заболевших", - подчеркнул представитель общественного движения.

"Складывается впечатление, что Украина находится на Луне. Инфекция распространяется по всему миру, и только Украину она обходит стороной", - сыронизировал Никитенко.

Он подчеркнул, что "в отличие от украинской стороны, в Республике широко проводится тестирование жителей, не умалчиваются новые случаи заболеваний новой вирусной инфекцией, дается правдивая информация о заболевших и выздоровевших".

"Кроме того, мы видим, что введение на территории ЛНР строгого режима самоизоляции позволило снизить прирост новых случаев заболевания COVID-19. Благодаря всему этому каждый из нас уверен в том, что ситуация с коронавирусом в Республике находится под контролем", - подытожил специалист теротделения ОД "ЛЭС".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти 4,9 млн, из них более 321 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 356 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

21 мая — Луганск