Зеленский нагло врет, заявляя о неготовности ЛНР и ДНР к борьбе с COVID-19 – общественница

Президент Украины Владимир Зеленский нагло врет, заявляя о неготовности Луганской и Донецкой Народных Республик к борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ЛИЦ заявила координатор проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Антонина Машкова.

Зеленский на пресс-конференции, состоявшейся 20 мая по случаю первого года президентства, заявил, что в ЛНР и ДНР якобы ужасная реальная ситуация с эпидемией COVID-19, якобы в Республиках Донбасса "ничего нет - нет инфекционных больниц, нет достаточного количества коек, нет средств защиты". По его словам, Украина предлагала гуманитарную помощь, но ЛНР и ДНР отказались. Зеленский также заявил, что якобы у него есть " реальное количество людей, которых они там хоронят – без закона, на которых нет никаких средств защиты".

"Президент Украины уже привык нагло врать, говоря о ЛНР и ДНР. Поэтому на пресс-конференции Зеленский подчеркнул, что у граждан Республик нет никаких средств индивидуальной защиты, а в самих ЛНР и ДНР нет инфекционных больниц. На самом же деле, все жители Республик имеют все, что необходимо для профилактики коронавируса, да и больниц хватает. Кстати, все они оборудованы и в полном объеме принимают пациентов", – отметила Машкова.

Она напомнила, что "помимо этого, для того, чтобы люди меньше выходили на улицу и не подвергали себя риску, в ЛНР общественным движением "Мир Луганщине" была организована акция "Рука помощи".

"Волонтеры доставляют всем обратившимся гражданам продукты, воду и лекарства в любом населенном пункте Республики. Кроме активистов ОД "Мир Луганщине", волонтерами работают и депутаты Народного Совета ЛНР. А чем занимаются украинские депутаты? Продолжают сидеть в Верховной Раде, каждый день обсуждая ситуацию, но реальной помощи жителям своей страны они не оказывают", – рассказала координатор проекта.

"Владимир Зеленский так же, как и депутаты, продолжает лишь говорить громкие слова. Он возмущенно отметил, что Украина предлагала помощь гражданам Донбасса, но они не захотели ее принимать. Но, во-первых, о такой помощи никто не слышал, а во-вторых, даже если бы она и была, то как мирные жители Донбасса должны принимать помощь от тех, кто регулярно их обстреливает? Как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке, а доверия к Украине нет и уже никогда не будет", – отметила Машкова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти 4,9 млн, из них более 321 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 356 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

21 мая — Луганск