Антитела к коронавирусу обнаружили у пяти депутатов Госдумы

«Есть наши коллеги, которые перенесли заболевание на ногах. Но есть и те, кто по итогам тестов увидели, что они раньше болели, потому что у них обнаружены антитела. У нас таких депутатов пять человек», – сказал Володин.

Еще пятеро депутатов перенесли коронавирус на ногах, у них обнаружены антитела, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он напомнил, что ряд депутатов уже переболели коронавирусом. Из четырех госпитализированных чиновников выписались трое, один депутат находится в больнице до сегодняшнего дня, передает РИА «Новости».Отмечается, что все переболевшие работали, когда протекала болезнь.«В этой связи еще раз убедительная просьба: почувствовали недомогание – лучше побудьте дома», – добавил председатель ГД.Ранее советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова сообщила, что коронавирус выявлен у шестерых депутатов Госдумы.Ранее депутат от «Единой России» Оксана Пушкина рассказала, чем занимается во время лечения от коронавируса. Также COVID-19 был обнаружен у депутата Госдумы от «Единой России» Светланы Максимовой.Евгения Шестак