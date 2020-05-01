Борисов: кабмин введет мораторий на проверки предприятий ОПК

Правительство РФ введет мораторий до конца третьего квартала на все проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса, кроме санитарно-эпидемиологических, заявил первый вице-премьер России Юрий Борисов.gov39.ru / Пресс-служба правительства Калининградской областиВ интервью РИА Новости заместитель председателя российского правительства заявил, что также кабмин намерен предоставить на этот же срок отсрочки по уплате штрафов, пеней и неустоек перед госзаказчиками. Это сделано для смягчения влияния штрафов на экономику предприятий.По словам Борисова, финальное исполнение заданий гособоронзаказа часто зависит от поставок материалов и комплектующих по всей кооперационной цепочке. Вице-премьер также заявил, что правительство будет проводить мониторинг применения штрафных санкций по госконтрактам в рамках гособоронзаказа.В этом же интервью Юрий Борисов рассказал о поставках российских радиолокационных систем на экспорт. Политик выразил уверенность, что эти системы будут пользоваться большим спросом во всем мире.Владимир Гусе