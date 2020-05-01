ВСУ разместили БМП в районе участка разведения сил у Золотого – Народная милиция

Киевские силовики разместили боевую машину пехоты (БМП) в районе участка разведения сил и средств у Золотого, а также бронетехнику у жилых домов в населенных пунктах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ на окраине населенного пункта Золотое-4 отмечено размещение четырех боевых бронированных машин (ББМ), также еще одна БМП-2 размещена на блокпосте вблизи участка разведения в районе Золотого", - рассказал он.

Осадчий добавил, что в зоне ответственности 25-й бригады ВСУ отмечено размещение двух БМП-1 в жилом районе Станицы Луганской.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось во всех районах, однако у Золотого и Петровского киевские силовики в нарушение соглашений размещают личный состав и военную технику в зонах разведения.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 мая — Луганск