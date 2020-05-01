Народная милиция ЛНР проводит боевое слаживание подразделений

Народная милиция ЛНР проводит боевое слаживание подразделений. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в связи с эскалацией киевскими силовиками напряженности на линии соприкосновения приказал привести части и подразделения Народной милиции в полную боевую готовность.

"Части и соединения Народной милиции Луганской Народной Республики находятся в состоянии высшей степени боевой готовности, на полигонах Республики проводится боевое слаживание подразделений", - сказал Осадчий.

"Мы придерживаемся позиции мирного урегулирования конфликта, но тем не менее готовы дать решительный отпор врагу! Для нас, как и прежде, главным приоритетом явл.медицинскую помощь жертвам украинской агрессии", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

В результате обстрелов со стороны киевских силовиков 16 мая была повреждена ЛЭП "Михайловка-Коммунарская", которая питала критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты, ряд социальных объектов, а также жилой сектор. Днем позже, 17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ, а после этого обстрела приостановила действие и выдачу гарантий безопасности. В связи с произошедшим глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов территории ЛНР, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. Он также заявил, что дал указания о приведении в полную боевую готовность подразделений Народной милиции.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 мая — Луганск