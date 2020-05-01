Кедми сорвался на крепкие выражения, говоря об отношении генерала США к русским солдатам

"Ты, скотина, то, что ты дошел до Эльбы – это из-за этих "примитивных монголов-азиатов", которые переломили эту (немецкую) машину. Ты бы дошел до Эльбы? Когда твои войска в Арденнах закопались, и немцы били вас, кого вы просили помочь, чтобы спасти вас, в начале 1945 года? Опять этих "презренных монголов-азиатов", - возмутился Кедми.

Военно-политический эксперт из Израиля Яков Кедми эмоционально отреагировал на дневниковые записи генерала США о советских солдатах во Второй мировой.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Кедми рассказал о том, как военное командование США относилось к русским солдатам в годы войны с Гитлером. Он привел в качестве примера дневниковые записи генерала Джорджа Смита Паттона – одного из руководителей штаба Соединенных Штатов во Второй мировой и командующего американским танковым корпусом во Франции.Эксперт напомнил, что в своих воспоминаниях Паттон называет советских солдат "варварами" и "алкоголиками", а также отказывает русским в принадлежности к Европе, определяя их к азиатским цивилизациям. Именно с этим генерал связывает трудности американцев с пониманием русских – говоря об этом, Паттон делает весьма провокационное заявление: "У меня нет особого желания их понимать. Если не считать понимания того, сколько свинца необходимо для их истребления".Комментируя слова Паттона в эфире Iton TV, Кедми несколько раз сорвался на крепкие неэфирные выражения. Также эксперт напомнил о роли советских солдат в разгроме нацистов и неоднократных воззваниях о помощи со стороны американского командования в адрес СССР.Также он назвал Паттона "дубиной стоеросовой", но уточнил, что тот был неплохим танкистом.Ранее Кедми объяснил, почему американцы знают историю Второй мировой намного хуже жителей бывшего СССР. Потомки настоящих победителей узнают о героических событиях из первых уст, тогда как те, кто пытается приписать победу только себе, "изучают историю" по голливудским блокбастерам, что, как считает эксперт, уже проявляется в официальных заявлениях.Григорий Егоро