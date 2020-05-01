Резников: Украинский "Донецкий горсовет" и "законный мэр" Лукьянченко являются легитимными представителями Донецка и Луганска

Мэр гипотетического украинского Донецка Александр Лукьянченко и украинский Донецкий городской совет являются "законными и легитимными" представителями ОРДиЛО. Об этом в интервью изданию "Новости Донбасса" рассказал вице-премьер-министр "по вопросам временно оккупированных территорий Украины" Алексей Резников.Он утверждает, что Александр Лукьянченко избирался еще при Украине, и поэтому является действующим мэром города."Мы же говорим о том, что урегулирование и будущую жизнь должны определять жители Украины и оккупированного Донбасса, которые хотят вернуться к себе домой, благоустраивать свою жизнь и избирать свои органы местной власти.У нас сегодня есть мэр Донецка, кстати, непереизбранный. Александр Лукьянченко был избран на законных выборах до 2014 года, таковым он и является. В Украине существует принцип преемственности власти и, соответственно, если не было переизбрания, не была прекращена деятельность де-юре органов, то все депутаты, которые были избраны, например, от Донецкого городского совета – вот они и являются легитимными, законными представителями этих отдельных районов Луганской и Донецкой областей", - уверен Резников.Отвечая на вопрос журналиста, будут ли эти люди представлять ОРДиЛО в Минске он сказал, что это вполне вероятно."Я этого не исключаю. Конечно не всех. Но на сегодняшний день идет обсуждение, кто может представлять интересы на самом деле", - добавил Резников.Следует отметить, что сам Лукьянченко, уехавший их Донецка из-за "наплыва вооруженных боевиков", еще в 2014 году обещал "тотчас же вернуться" при первой возможности.источник