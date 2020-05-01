Аграрии ЛНР засеяли яровыми культурами 91% запланированных площадей

Аграрии Республики засеяли яровыми культурами 91% запланированных площадей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

"Сельхозтоваропроизводители Луганской Народной Республики по состоянию на 21 мая 2020 года выполнили плановое задание ярового сева в текущем году на 91%", - говорится в сообщении.

"Сев ранних зерновых и зернобобовых культур завершен с перевыполнением плана на 5%, к завершению подходит сев поздних зерновых культур. По состоянию на 21 мая 2020 года плановое задание сева по группе поздних зерновых выполнено на 99%. Сев технических культур выполнен на 77%, овощебахчевых - на 38,4%, кормовых - на 78% к плану", - проинформировали в Минсельхозе.

В ведомстве уточнили, что на сегодня завершили и превысили плановые показатели по севу яровых культур хозяйства Перевальского района, Кировска и Первомайска.

"Помимо посевных работ аграрии активно ведут борьбу с сорной растительностью, вредителями и болезнями в посевах сельскохозяйственных культур. Гербицидами обработано 44%, инсектицидами – 27%, фунгицидами – 16% посевов", - рассказали в Министерстве.

21 мая — Луганск