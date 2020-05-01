Защитник Республики получил ранения при обстреле ЛНР со стороны ВСУ – Народная милиция

Защитник Республики получил ранения при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня на Славяносербском направлении в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины один защитник Республики получил ранение", - сказал он.

"Нашей разведкой была выявлена огневая позиция, с которой велась стрельба. В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения вражеская позиция, с которой противник регулярно производил обстрелы наших защитников, а также терроризировал мирных жителей Республики, была уничтожена. Потери противника составили один убитый и двое раненых", - проинформировал Осадчий.

От имени оборонного ведомства Республики он обратился к украинским военнослужащим.

"Ни один ваш выстрел больше не останется безнаказанным! За каждую выпущенную в сторону Республики пулю вас ждет соизмеримый ответ и неотвратимое возмездие!" - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 мая — Луганск