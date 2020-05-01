Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко: "Есть будущее за коллективным иммунитетом, но оно отдаленное"

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦМинистр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в ходе встречи с журналистами рассказала об особенностях новой коронавирусной инфекции и мерах, предпринимаемых в Республике для предотвращения ее распространения.ПАНДЕМИЯТо, что сегодня коронавирусная инфекция зарегистрирована практически во всех странах, это является основанием сказать, что мы столкнулись с пандемией. Потому что количество заболевших беспрерывно растет, пока что это не максимальные цифры, а количество стран, которым пока что удалось избежать встречи с коронавирусом, становится меньше и меньше и фактически их уже нет.Сегодня чем опасен нынешний коронавирус – это прежде всего тем, что он пришел к нам внезапно, он поразил сразу многие страны, большое количество населения, но он недостаточно изучен, чтобы мы, медики, оказывали сразу квалифицированную помощь, потому что это не обычная пневмония, допустим, или не обычный воспалительный процесс, когда мы с ним сталкиваемся в повседневной жизни, уже знаем в принципе лечение.Темпы распространения – это, наверное, особенность самого вируса. Но я бы сказала, что для наших привычных эпидемий гриппа – это не такие большие темпы распространения в обществе. То есть, велика география. А вот темпы распространения в обществе еще нужно изучать: количество бессимптомных больных, насколько много сегодня людей имеют действительно иммунитет к перенесенному вирусу. То, что такая массивная география, это действительно невероятная патогенность вируса. Это говорит о том, что его будущее достаточно перспективно и он будет жить с нами еще достаточно долго.ФАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯИ в лечении мы выходим на совершенно другой уровень оказания медицинской помощи. То есть, наши стандартные механизмы лечения, они не оказывают ту эффективность. И те осложнения, которые присущи, они уже являются фатальными.На сегодняшний момент человек, который болен гипертонией, ишемической болезнью сердца или диабетом, он уже имеет все факторы риска, чтобы явиться мишенью для нового коронавирусного заболевания. Другой уже совершенно спектр нацеленности этого вируса.Мишенью для вируса становятся люди старшего возраста, чаще это мужчины и люди, которые страдают сердечно-сосудистой патологией.Ранее привычно было, что у нас видно заболевшего, то есть больной гриппом отличается от здорового. Пациент с катаральными явлениями, повышенной температурой, конъюнктивитом и так далее, и мы предполагаем, что в коллективе находится больной человек, мы знаем, что его нужно изолировать. А так как коронавирус в 80% протекает бессимптомно, зачастую, общаясь с близкими, родными, малознакомыми людьми, мы даже не знаем, что человек может быть источником заражения.УВАЖЕНИЕ К ОБЩЕСТВУНа ближайшее время маски будут в нашем обиходе. Но, я думаю, что придет время, когда мы все-таки минимизируем необходимость ношения масок. Гулять на безлюдных улицах в маске не имеет никакого смысла. Но если это касается людных мест, пребывания в многочисленном коллективе, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, - я с негодованием воспринимаю, когда люди в таких местах не носят маску. Конкретно ты можешь являться источником инфекции для окружающих и не знать, что ты являешься выделителем коронавируса, и почему кто-то должен рисковать своей жизнью? Это уважение, прежде всего, к обществу.ВИРУСОВЫДЕЛЕНИЕ У ДЕТЕЙЗачастую видишь картину в супермаркете: папа – в маске, мама – в приспущенной маске, ребенок – без маски. Да, дети клинически не проявляют чаще всего болезнь. Но они являются такими же переносчиками коронавирусной инфекции.Мы сегодня столкнулись с тем, что до 18 лет у нас диагностировано более 10 случаев. И это длительные выделения вируса. Вирусовыделение у детей происходит и месяц. Ребенок себя прекрасно чувствует, он весел. Но этот ребенок может выделять вирус. И то, что вы сегодня маску ребенку в супермаркет не надели, придя домой, вы получите тот же коронавирус от своего собственного ребенка.КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТПочему коллективный иммунитет в этом случае можно поставить под сомнение? Мы все на него очень надеемся. Но именно коронавирус вызывает иммуносупрессию, и здоровый организм реагирует выработкой антител и чаще всего это будет достаточное количество антител, но если человек ослаблен, у него ослаблен иммунитет и количество сопутствующих патологий достаточно велико, то организм нацелен на выживание, он борется из последних сил. И уже, как показали исследования Российской Федерации, напряженность иммунитета переболевших тяжело невелика. Бессимптомное течение заболевания тоже зачастую дает недостаточное количество антител, чтобы в последующем они сохранились длительно.Да, есть будущее за коллективным иммунитетом, но оно отдаленное.Создание вакцины – это еще одна надежда. Но чтобы создать вакцину, нужен минимум год. А чтобы ее исследовать – это еще год. То есть, порядка двух лет, если мы хотим получить качественную, эффективную вакцину. Сейчас все страны мира направлены на то, чтобы создать в кратчайшие сроки вакцину и исследовать ее эффективность. Поэтому я не исключаю, что это произойдет и в течение года.НА СПАДЛюбой нормальный вирус не терпит инсоляции. И коронавирус этим не отличается от известных нам вирусов, он действительно должен погибать, ослабевать при массивной инсоляции. Еще существуют вопросы по непереносимости повышенной температуры, не настолько он чувствителен к повышению температуры окружающей среды, как хотелось бы, но те сегодняшние меры, которые мы направили на прекращение распространения пандемии, и те тенденции, которые мы сегодня видим в мире, все-таки вселяют в нас надежду, что действительно будет как минимум спад и значительный спад заболеваемости, но это не исключает того, что к осени, к сентябрю, мы снова не встретимся с этой проблемой. Поэтому нам нужно быть готовыми и понимать, что проблема есть. Избавиться от этой проблемы в ближайшее время нет шансов, поэтому мы должны с ней жить правильно.Закрытие городов действительно показало свою эффективность. Там, где были города закрытые и где режим самоизоляции соблюдался, пока что они показывают свою стабильность. Исключить, что пойдет на рост инфекция и где-то это будет риск повторного закрытия, я естественно не могу, потому что это жизнь, это развитие заболевания, развитие инфекции. Исключить это невозможно. Но сегодня мы на верном пути, и то, что этот метод показал свою эффективность – это однозначно.Число заболевших все равно будет расти. Но эффективность меры какова? Если в конце апреля-начале мая это было плюс 30 заболевших в сутки, то сейчас это снижено до десяти заболевших в сутки и меньше. А зачем это было сделано, такие жертвы экономике? Мне понравилось изречение о том, что определенный процент экономических потерь наше население дало в пользу жизни стариков и лиц среднего возраста. Это действительно того стоит. Это чьи-то близкие, это родители.ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫТо, что сегодня мы получили не такое большое количество смертных исходов, это говорит о том, что лечение начинается с превентивного. Начинается лечение, когда выявляются просто контактные. Нет еще ни клиники, ни жалоб. Начинается сразу противовирусное массивное лечение, иммуностимулирующее. И нам удается избежать явных клинических проявлений.Существует такая догма, чтоб это (введение ограничительных мер – примечание ЛИЦ) было сделано для того, чтобы не треснула система здравоохранения. Чтобы ни было, система здравоохранения от этого не пострадает. То есть, будет у нас тысяча больных, будет у нас сто больных - медицинская помощь будет оказываться. Это врач привык ежедневно делать.21 мая — Луганск