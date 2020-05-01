Пассажиров поезда из Петербурга отправили в обсерватор Севастополя

"Сегодня на поезде "Санкт-Петербург - Севастополь" прибыло 89 человек, из них 11 человек направляются в обсерватор "Изумруд", 12 человек решили купить билеты в обратном направлении. Все остальные имеют право на пребывание в городе на основании указа врио губернатора Севастополя", - сообщил и. о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

В Севастополь прибыл поезд из Санкт-Петербурга с 89 пассажирами. Но только 66 из них смогли попасть в город после того, как показали пропуск, разрешающий въезд.Те 12 человек, которые отказались провести две недели в изоляции в обсерваторе, уедут и Севастополя дневным поездом. До этого им запрещено выходить за территорию вокзала. Их охраняет полиция.Как сообщалось ранее, контроль за приезжающими в Севастополь сохраняется, несмотря на отмену режима самоизоляции. На въездах в город стоят блокпосты, чтобы проехать через них, нужно получить электронный пропуск на сайте правительства. Работать эта схема будет до тех пор, пока не будет введена и отлажена система экспресс-тестов на COVID-19.