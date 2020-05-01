К вопросу о перспективах восстановления спроса на нефть

Количество локальных сбоев в экономических цепочках из-за коронавируса начало переход в качественное изменение. Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways планирует сократить 12 000 человек из общей численности 42 000 сотрудников. Это пока не окончательное решение, но видимо оно будет принято. Так как с критичным падением спроса столкнулась вся авиационная отрасль в целом.И не только британская. Американский холдинг United Airlines Holdings выставил на улицу 3 400 человек управленческого персонала. Это вторая волна. В первую уволили 20 тыс. сотрудников. Еще для 15 тыс. ввели сокращенные смены и частичную занятость.Такие же новости приходят буквально со всего мира, включая Ближний Восток и Евросоюз. Единственная страна, где авиационная отрасль пока еще держится – Китай. Но как долго у них это продлится, остается непонятным.При чем тут нефть? При том, что из нее производится авиационный керосин, которым заправляют самолеты. Если грубо на пальцах, то 8,5% нефти забирает энергетика, 16% - пластики, 11,8% - нефтехимия. Транспорт в целом формирует 63,7% всего нефтяного потребления в мире. Конкретно авиация требует 23% всей потребляемой нефти.Точнее требовала. Падение спроса на авиаперевозки оборачивается не только сокращением активного парка техники и увольнением работников, но и ведет к уменьшению потребности отрасли в топливе и маслах. По экспертным оценкам – от трети до половины. Или с 22,7 до 13,8 млн баррелей в сутки.Разница в почти 9 млн баррелей в день сама по себе близка к плановым объемам снижения добычи в рамках соглашения ОПЕК++. А ведь сюда не включено падение железнодорожных, морских и автомобильных перевозок, а также уменьшение числа и протяженности частных поездок на машинах.Некоторые оптимисты пытаются возражать, мол, потери временные. Как только снимут карантин, все естественным образом восстановится. Так вот нет. О предстоящих сокращениях 8 тыс. сотрудников уведомила компания Rolls-Royce Holdings Plc – один из ведущих мировых производителей авиадвигателей. Это значит, что отрасль замораживается действительно надолго.Отсюда же следует, что совокупное долгосрочное снижение спроса на нефть ожидается с прежних 99 до вероятных 67 млн баррелей в сутки. И это очень серьезная проблема, которая до конца 2020 года никак не рассосется. Поэтому правительству России этот фактор, несомненно, надо учитывать в своей стратегии по выходу из кризиса.Александр Запольскис