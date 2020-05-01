Если хвастаться больше нечем

Укродепутат Берёза: «жена дарит мне вышиванки, а я в них путешествую. И делаю это потому, что мне нравится, как поражает вышивка иностранцев. Они часто спрашивали меня откуда я, а я отвечал, что из Украины и это был повод для того, чтобы рассказать им о моей Родине. Об Украине сегодня знают гораздо больше, но я и дальше беру вышиванки в поездки. Потому что они мне нравятся, потому что это как идентификация за рубежом моей принадлежности к Украине…»Могу себе представить, как поразило бы иностранцев, если бы мне пришла в голову идея гулять по Риму в кокошнике и расшитом золотой нитью сарафане «в пол», а в венскую оперу заявиться в ушанке и валенках. Ну, чтоб все сразу поняли, откуда я приехала и уровень моей самоидентификации стал выше Эйфелевой башни.— Мадемуазель Виржиния, девушку украшает скромность.— Ну да. Это когда нет других украшений.С вышиванкой, из которой за последние годы на Украине сделали нездоровый и навязчивый культ — та же история. Но если, кроме вышитой сорочки, хвастаться больше нечем, то приходится использовать то, что есть. Ну, чтоб хоть как-то привлечь к себе внимание и получить хоть какой-то повод для гордости.Что касается домашних животных и памятников, на которых из года в год безжалостно натягивают рубище с узором и выставляют это воплощением национальной идеи и лучшим способам доказать всем и каждому (но, в первую очередь — себе) — то это уже из области психиатрии и профильные специалисты давно уже дали оценку этому явлению.Впрочем, украинцев это устраивает. И они свято верят в то, что именно так они покажут всему миру, что являются независимой и самодостаточной нацией, проявлять интерес к которой обязан весь мир. То, что в нынешние времена для этого нужно нечто большее, они не догадываются. А если что-то такое и подозревают, то предпочитают об этом не думать. Чтоб не расстраиваться и не лишать себя иллюзии о том, как с помощью одного предмета одежды можно стать центром всеобщего внимания и интереса. Хотя бы в масштабах глобуса Украины.Юлия Витязева