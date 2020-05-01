Морская пехота Украины - смех сквозь слезы...

Когда в 2018 году, 23 мая, Порошенко заявил о создании нового рода войск — морской пехоты, смеялись все... И до сих пор продолжают это делать, ведь морская пехота как бы подразумевает наличие флота, а не потешных адмиралов, коих на Украине больше, чем катеров...Да и объявленное столетие украинкой морской пехоте, вызвало недоумение...Зато на Украине морская пехота это те, кто пешком вдоль моря ходят...Если внимательно почитать википедию, что имеет на своем вооружении так называемая морская пехота Украины, то никак не пойму, а причем здесь морская?Красным отмечено, что вооружение морских пехотинцев в основном состоит из плавучей боевой техники, которой я так и не нашел нигде...Вообще похождения украинских морских пехотинцев, вызывают не только смех... и то, что творится среди этих вояк без флота, доказывает всю жалость их ситуации...Командиры 35 обр МП и 36 обр МП, Палас и Гнатов, крышующие наркоторговлю, покрывающие откровенное мародерство и разборки между так называемыми морпехами, самострелы и убийства, выдавая их за боевые потери, в общем много-много удивительного...Каждый раз, дорвавшись до линии соприкосновения морпехи 35 бригады с первых же дней своего появления приступают к срочному зарабатыванию денег. Их можно найти не на передовой, а в районе контрабандных троп и пунктов пропуска. В тылу их найти будет сложнее, там больше мест, интересных для украинского морпеха. И тех, где они могут заработать, и тех, где может деньги потратить.Всем давно известно, что наркоторговля – достаточно прибыльный бизнес, доход от которого позволит устроить себе и своим близким красивую жизнь, да и вообще чувствовать себя как Пабло Эскобар. Таким образом, командир боевиков 35 бригады и по совместительству террорист Николай Палас давно подмял под себя наркобизнес в своей зоне ответственности. Палас, пользуясь своими головорезами, давно избавился в зоне ООС от своих конкурентов. Потом их конечно же списали как потери в результате обстрелов со стороны ДНР.Единственное чем мастерски овладели бойцы морской пехоты – это потребление алкоголя и наркотиков в объёмах, не достижимых для простых смертных. Впрочем, такое обильное употребление водки и наркотиков приводит к печальным последствиям даже у таких матерых вояк, как морпехи, под "градусом" они начинают открывать в себе новые таланты.Кто-то в пьяном угаре начинает с остервенением атаковать позиции Республик, зачастую погибая там же и оставляя на поле боя оружие, кто-то же наоборот понимает, что это не его война и дезертирует, или вообще пускает пулю в висок.Почти каждый день на новостных ресурсах появляется все новая информация о ратных подвигах этих защитников Украины. То по синьке подстрелят кого то, то дезертирует очередной боец, или же банальное отравление алкоголем, или неизвестными веществами.Страшно представить, какими достижениями они смогут похвастаться после празднования дня морской пехоты, так как приливы мужества, чести и отваги посещают их исключительно под кайфом.Всему свое время...Елена Субботина