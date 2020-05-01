Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве

«Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное «открытие» экономики и возобновление работы городских организаций. Соответствующий указ я сегодня подписал», – говорится в заявлении на сайте мэра Москвы.

«Пока не в полном объеме – арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней. Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции», – сообщил Собянин.

«Но до тех пор, пока краткосрочный прокат на одну-две поездки невозможен, долгосрочная аренда машин может стать приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у горожан», – сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице можно постепенно «открывать» экономику и возобновлять работу городских организаций. Он подписал указ, который снимает ряд ограничений.Он сообщил, что с 25 мая будут вновь открыты 88 многофункциональных центров государственных услуг «Мои документы». Работать они будут с ограничениями. Кроме того, с 25 мая может возобновить работу каршеринг.Мэр указал, что подобный режим работы «не является каршерингом в полном смысле слова».При этом, отметил Собянин, возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано – организации должны сохранять максимальную долю сотрудников, которые работают в дистанционном режиме.Ранее мэр Москвы сообщил, что в Москве складывается позитивная ситуация с коронавирусом, при 50 тыс. тестов выявляется всего 2-3 тыс. случаев заболевания.