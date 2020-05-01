Синоптики прогнозируют днем 22 мая в ЛНР до 17 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 22 мая будет колебаться от 2 градусов выше нуля ночью до 17 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 21 мая до 21.00 22 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 12-17 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 14-16 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 13-15 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 4-6 градусов ночью до 14-16 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 22 мая метеорологи отмечали в 2002 году – минус 1,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1949 году и составляла плюс 33,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 22 мая – 03.54, время захода – 20.48. Продолжительность светового дня составит 16 часов 54 минуты.

По предварительному прогнозу, 23 мая местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 2 градусов, днем местами ожидается кратковременный дождь. 24 мая – без существенных осадков, ночью местами на поверхности почвы заморозки до минус 2, днем температурный фон существенно не изменится.

21 мая — Луганск