Второй день в отношениях Украины и непризнанных республик Донбасса наблюдается некая напряженность. Нет, речь идет не о политическом накале страстей. В воздухе повис устойчивый запах полноценного военного конфликта."В этой связи мною как главой Донецкой Народной Республики принято решение повысить боевую готовность подразделений Народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Все необходимые указания уже отданы", - таким образом Денис Пушилин вчера отреагировал на участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня со стороны подразделений ВСУ.Днем раньше подобное заявление сделал и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также отметил участившиеся случаи обстрела населенных пунктов со стороны украинских подразделений, пообещав впредь реагировать на подобное гораздо жестче."В случае продолжения подобных действий вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередач", - такова была реакция главы ЛНР на систематические обстрелы ЛЭП "Михайловка – Коммунарская" и других объектов электроснабжения.Большинство СМИ, как украинских, так и российских, освещающих события в Донбассе, сообщили о том, что подразделения ДНР и ЛНР выдвинулись в сторону линии соприкосновения, а на территории самих республик объявлена мобилизация. Соответственно, подобные действия не могут остаться без внимания со стороны руководства Украины – как военного, так и политического.На своей встрече с журналистами Владимир Зеленский отреагировал на заявления Пушилина и Пасечника о повышенной боеготовности воинских подразделений непризнанных республик. По его словам, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма созвал срочное заседание в Минске.Президент рассказал об этом, отвечая на вопрос журналиста, почему не удалось "просто прекратить стрелять", как обещал Зеленский еще до избрания."Я хотел показать всему миру, что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы боремся за страну. Если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем", - сказал Зеленский. Ваша песня хороша, начинай с начала…Истории о том, что «пророссийские сепаратисты» постоянно обстреливают позиции подразделений ВСУ, нарушая существующие договоренности, мы слышим уже не первый год. Как и истории о том, что «боевики» сами обстреливают свои позиции для того, чтобы выставить в нелицеприятном свете бойцов ВСУ. Вот только, слушая подобные бредни, будет нелишним заглянуть в отчеты наблюдателей ОБСЕ, которые время от времени дают весьма объективные данные по фактам нарушения режима прекращения огня.Практически каждый день наблюдатели ОБСЕ фиксируют не только нарушения режима прекращения огня, но и пострадавших от обстрелов мирных граждан. Практически каждый из пострадавших – житель ЛНР или ДНР.Я не готов сегодня говорить о том, с какой целью руководители республик привели подчиненные им воинские подразделения в режим повышенной боевой готовности. Для того, чтобы понимать суть и последствия происходящего, нужно как минимум находиться на территории одной из республик, неподалеку от зоны ведения боевых действий. Скорее всего, до масштабного боестолкновения не дойдет, так как в процесс урегулирования ситуации включатся привычные «арбитры». Со стороны республик – Россия, со стороны Украины – консолидированный Запад. Данный конфликт сегодня не выгоден никому.Однако, учитывая спонтанный рост напряженности в отношениях Украины и «временно неподконтрольных Киеву территорий», можно все-таки хотя бы надеяться на то, что ополчение воспользуется ситуацией и подавит артиллерийские точки противника, обезопасив свои населенные пункты.Сам факт систематического и грубого неисполнения Киевом условий достигнутых ранее соглашений позволяет ополченцам реагировать на обстрелы населенных пунктов столь жестко, сколь это допускает ситуация. Угроза Пасечника отодвинуть украинские позиции от жизненно важных объектов инфраструктуры и населенных пунктов, жители которых страдают от обстрелов, звучит весьма логично. И рассматривать подобные мероприятия стоит не как наступательную операцию ополчения, а не иначе как меры предосторожности, предпринятые для сохранения жизни и здоровья граждан непризнанных республик.В общем, ждем, чем закончится данная ситуация, но не перестаем обращать внимание на то, что даже реакция Киева, который по факту мобилизации на территории ЛНР и ДНР устами Зеленского заявил о том, что "Российская Федерация должна повлиять на незаконные вооруженные формирования на временно оккупированных территориях Донбасса с целью прекращения обстрелов, ведь только РФ имеет на них влияние", не заставила Кремль рекомендовать Донецку и Луганску избегать дальнейшей эскалации конфликта. А это значит, что непризнанные республики в своем стремлении обезопасить своих жителей могут зайти немного дальше, чем на это рассчитывает Украина.Алексей Зотье