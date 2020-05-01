Будущие молодожены из-за эпидситуации переносят свадебные торжества на неопределенный срок

Представители власти и ивент-индустрии рассказали, как эпидситуация повлияла на начало свадебного сезона в Республике.С приходом весны принято открывать свадебный сезон, который в этом году совпал с пандемией коронавируса нового типа. В соответствии с решением Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР от 31 марта 2020 года № 6/2020 торжественная регистрация бракосочетаний была временно приостановлена.С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И ПОНИМАНИЕМ"По стандартной процедуре вступления в брак в апреле 2020 года отделами ЗАГС территориальных управлений юстиции Министерства юстиции ЛНР зарегистрировано 218 браков. Если сравнивать с предыдущим месяцем, когда еще проводились индивидуальные обряды бракосочетания в торжественной обстановке, то в марте 2020 года выдано 212 свидетельств о заключении брака по всей территории Республики. При этом на март было назначено 240 регистраций, на апрель – 261", - рассказали в Министерстве юстиции ЛНР.В ведомстве отметили, что из запланированных регистраций не состоялось 10 в марте и 25 в апреле – по заявлениям граждан, изъявивших желание перенести дату заключения брака, что не противоречит действующему законодательству ЛНР.По данным управления записи актов гражданского состояния департамента государственной регистрации Министерства юстиции ЛНР, в апреле нынешнего года гражданами ЛНР подано 134 заявления о заключении брака, тогда как в марте сотрудники органов ЗАГС ЛНР приняли 306 аналогичных заявлений."Такая тенденция, вероятно, связана с государственными мероприятиями по противодействию распространения COVID-19 на территории нашей Республики: граждане соблюдают предписания и рекомендации, с ответственностью и пониманием относятся к временным мерам и ограничениям, - пояснил начальник управления записи актов гражданского состояния департамента госрегистрации Минюста ЛНР Андрей Гребенщиков. - Тем не менее, судя по цифрам, количество браков, зарегистрированных в марте и в апреле 2020 года (212 и 218 соответственно), существенно не отличается, а это значит, что данная ситуация не повлияла на решение граждан создать семью".ГЛАВНЫЕ ОПТИМИСТЫВедущая-организатор Дарья Хорольская отметила, что в настоящее время пары, планирующие свадебное торжество на весенние месяцы, оказались в неопределенном положении, однако отказываться от задуманного не намерены."Много свадеб было запланировано на апрель и май, которые мы пытаемся перенести на лето или осень. Подбираем подходящие даты. Летние свадьбы должны были стартовать 6 июня.С невестой я на связи 24/7. И свадьбу пока не отменяем. Видимо, мы нашли друг друга - главные оптимисты в городе", - рассказала организатор."Конечно, настраиваюсь я всегда на лучшее и заряжаю этими мыслями всех вокруг. Но мы готовы ко всему… Очень жаль ребят, которые готовились, выбирали свою дату, переживали, чтобы прошло все идеально и теперь находятся в таком ожидании и непонимании происходящего. Надеюсь на лучшее! Верю, что влюбленные будут счастливы и мы отпразднуем их самый необыкновенный день", - добавила она.ТЩАТЕЛЬНАЯ САМОПОДГОТОВКАВедущий Сергей Попов отметил, что в связи со сложившейся ситуацией "практически вся ивент-индустрия переживает не лучшие времена"."Однако несмотря на это я, да и многие мои коллеги, используют такие "каникулы" для тщательной самоподготовки к будущему свадебному сезону, который, мы очень надеемся, все-таки начнется в ближайшее время, - подчеркнул ведущий. - И очень радует, что и молодожены также оптимистично настроены на то, что к их намеченной дате все запреты будут сняты и торжество пройдет, как и было запланировано. Поэтому и сейчас не прекращают к нему готовиться"."Увы, те кто планировал свою свадьбу в этом году в апреле, мае, или июне, уже перенесли свое торжество на неопределенный срок. Однако опять же радует, что не отменили вовсе, а именно перенесли, - подчеркнул он. - Многие уже заранее звонят и бронируют новую дату торжества. И если так получится, что в июне-июле карантин будет отменен, по моему мнению, это не сильно сдвинет пик свадебного сезона, который обычно приходится на август-сентябрь, однако очень уплотнит график мероприятий как на эти, так и на следующие месяцы".Ведущий праздничных мероприятий выразил надежду на то, что "всем, кто решился в этом году стать счастливым семейным человеком, достанется именно та дата торжества, которую они желали, и та команда профессионалов, которая сделает это торжество незабываемым".НАДЕЯСЬ НА ЛУЧШЕЕСвадебный декоратор Дарина Сливина рассказала, что такая ситуация также усложнила процесс доставки на территорию Республики материалов для создания свадебных украшений."В связи с закрытием границ, а также с ситуацией в Китае, откуда собственно мы заказываем много позиций в декор, мы не смогли привезти многие новинки для свадебного сезона. А также не можем сейчас прогнозировать цены на конкретный декор, потому что поставщики распродают в основном остатки, а новое не закупили и не могут назвать точную цену на товар", - отметила оформитель."Многие молодожены перенесли даты на осень. Свадьбы, которые планировались в апреле и мае, в основном отменили, так как многие родственники живут за пределами нашей территории и никак не могут попасть на торжество. Но много будущих молодожен все-таки надеются на лучшее, верят в скорое окончание карантина и открытие границ, обсуждают детали организации и декора онлайн", - добавила специалист.22 мая — Луганск