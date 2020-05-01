Будущие молодожены из-за эпидситуации переносят свадебные торжества на неопределенный срок
Представители власти и ивент-индустрии рассказали, как эпидситуация повлияла на начало свадебного сезона в Республике.
С приходом весны принято открывать свадебный сезон, который в этом году совпал с пандемией коронавируса нового типа. В соответствии с решением Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР от 31 марта 2020 года № 6/2020 торжественная регистрация бракосочетаний была временно приостановлена.
С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И ПОНИМАНИЕМ
"По стандартной процедуре вступления в брак в апреле 2020 года отделами ЗАГС территориальных управлений юстиции Министерства юстиции ЛНР зарегистрировано 218 браков. Если сравнивать с предыдущим месяцем, когда еще проводились индивидуальные обряды бракосочетания в торжественной обстановке, то в марте 2020 года выдано 212 свидетельств о заключении брака по всей территории Республики. При этом на март было назначено 240 регистраций, на апрель – 261", - рассказали в Министерстве юстиции ЛНР.
В ведомстве отметили, что из запланированных регистраций не состоялось 10 в марте и 25 в апреле – по заявлениям граждан, изъявивших желание перенести дату заключения брака, что не противоречит действующему законодательству ЛНР.
По данным управления записи актов гражданского состояния департамента государственной регистрации Министерства юстиции ЛНР, в апреле нынешнего года гражданами ЛНР подано 134 заявления о заключении брака, тогда как в марте сотрудники органов ЗАГС ЛНР приняли 306 аналогичных заявлений.
"Такая тенденция, вероятно, связана с государственными мероприятиями по противодействию распространения COVID-19 на территории нашей Республики: граждане соблюдают предписания и рекомендации, с ответственностью и пониманием относятся к временным мерам и ограничениям, - пояснил начальник управления записи актов гражданского состояния департамента госрегистрации Минюста ЛНР Андрей Гребенщиков. - Тем не менее, судя по цифрам, количество браков, зарегистрированных в марте и в апреле 2020 года (212 и 218 соответственно), существенно не отличается, а это значит, что данная ситуация не повлияла на решение граждан создать семью".
ГЛАВНЫЕ ОПТИМИСТЫ
Ведущая-организатор Дарья Хорольская отметила, что в настоящее время пары, планирующие свадебное торжество на весенние месяцы, оказались в неопределенном положении, однако отказываться от задуманного не намерены.
"Много свадеб было запланировано на апрель и май, которые мы пытаемся перенести на лето или осень. Подбираем подходящие даты. Летние свадьбы должны были стартовать 6 июня.
С невестой я на связи 24/7. И свадьбу пока не отменяем. Видимо, мы нашли друг друга - главные оптимисты в городе", - рассказала организатор.
"Конечно, настраиваюсь я всегда на лучшее и заряжаю этими мыслями всех вокруг. Но мы готовы ко всему… Очень жаль ребят, которые готовились, выбирали свою дату, переживали, чтобы прошло все идеально и теперь находятся в таком ожидании и непонимании происходящего. Надеюсь на лучшее! Верю, что влюбленные будут счастливы и мы отпразднуем их самый необыкновенный день", - добавила она.
ТЩАТЕЛЬНАЯ САМОПОДГОТОВКА
Ведущий Сергей Попов отметил, что в связи со сложившейся ситуацией "практически вся ивент-индустрия переживает не лучшие времена".
"Однако несмотря на это я, да и многие мои коллеги, используют такие "каникулы" для тщательной самоподготовки к будущему свадебному сезону, который, мы очень надеемся, все-таки начнется в ближайшее время, - подчеркнул ведущий. - И очень радует, что и молодожены также оптимистично настроены на то, что к их намеченной дате все запреты будут сняты и торжество пройдет, как и было запланировано. Поэтому и сейчас не прекращают к нему готовиться".
"Увы, те кто планировал свою свадьбу в этом году в апреле, мае, или июне, уже перенесли свое торжество на неопределенный срок. Однако опять же радует, что не отменили вовсе, а именно перенесли, - подчеркнул он. - Многие уже заранее звонят и бронируют новую дату торжества. И если так получится, что в июне-июле карантин будет отменен, по моему мнению, это не сильно сдвинет пик свадебного сезона, который обычно приходится на август-сентябрь, однако очень уплотнит график мероприятий как на эти, так и на следующие месяцы".
Ведущий праздничных мероприятий выразил надежду на то, что "всем, кто решился в этом году стать счастливым семейным человеком, достанется именно та дата торжества, которую они желали, и та команда профессионалов, которая сделает это торжество незабываемым".
НАДЕЯСЬ НА ЛУЧШЕЕ
Свадебный декоратор Дарина Сливина рассказала, что такая ситуация также усложнила процесс доставки на территорию Республики материалов для создания свадебных украшений.
"В связи с закрытием границ, а также с ситуацией в Китае, откуда собственно мы заказываем много позиций в декор, мы не смогли привезти многие новинки для свадебного сезона. А также не можем сейчас прогнозировать цены на конкретный декор, потому что поставщики распродают в основном остатки, а новое не закупили и не могут назвать точную цену на товар", - отметила оформитель.
"Многие молодожены перенесли даты на осень. Свадьбы, которые планировались в апреле и мае, в основном отменили, так как многие родственники живут за пределами нашей территории и никак не могут попасть на торжество. Но много будущих молодожен все-таки надеются на лучшее, верят в скорое окончание карантина и открытие границ, обсуждают детали организации и декора онлайн", - добавила специалист.
22 мая — Луганск
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