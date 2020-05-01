Сатановский Западу: В«понадобимся, и Крым российским признаете, и Украину, Прибалтику и Грузию сдадитеВ»

В США и ЕС в последние дни звучат призывы к России вернуть Крым.Так, временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин в заявлении к 76-й годовщине депортации крымских татар в Twitter представительства государства написала, что Вашингтон никогда не признает Крым частью России, поэтому полуостров следует вернуть Украине, иначе санкции против Москвы останутся в силе.«Соединённые Штаты не признавали и не признают аннексию Крыма Россией. Наши санкции в отношении Крыма будут оставаться до тех пор, пока Россия вернёт полуостров под контроль Украины. Наше обязательство по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся непоколебимым.Прекратить призыв в свои вооружённые силы в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и ещё раз заявляем, что Крым — это Украина», — заявила Квин.Вслед за США и представительство ЕС на Украине призвало Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму.«Сегодня мы вспоминаем о советской депортации крымских татар со своей родины. Мы помним всех, кто пострадал. ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму. ЕС не признаёт незаконной аннексии полуострова Россией», — говорится в заявлении.«Ну, собака лает — ветер уносит. Кто нам только про Крым не говорил: и бывшие послы Америки на Украине, и госсекретари, и президенты, и конгрессмены с сенаторами. Теперь чиновница какая-то, на лицо ужасная, добрая внутри, высказалась. И что? Крым российский с 1783 года, когда его Потёмкин у турок отвоевал. Украина как таковая появилась вообще с Переяславской Рады, в 1654 году», — прокомментировал в своём блоге на Teletype политолог Евгений Сатановский.Эксперт напомнил западным политикам, что «в нынешних границах Украину не американцы, а Ленин со Сталиным сформировали».«И то, что любитель вышиванок Хрущев в её состав решил по блату Крым вписать, а днепропетровец Брежнев это решение пересматривать не стал, было внутренним делом СССР. Что до признания или непризнания того или иного изменения российских границ: а оно в Москве кому-то нужно?» — отметил Сатановский.Он подчеркнул, что после распада Советского Союза на Украине расцвёл «галицийский национализм петлюровско-бандеровского типа, нечего там стало делать Крыму, и завершилась его история в составе этого недогосударства» При этом, «не без участия американцев, которые там всю местную сволочь пестовали и курировали, и до сих пор её против России притравливают».«Так что тут большой вопрос не с Крымом, а с судьбой киевской власти после того, как она от Минских соглашений по Донбассу откажется — а она от них откажется. Понадобимся — и Крым российским признают, и всю Украину и Прибалтику с Грузией сдадут с потрохами, да и Польшу. Воевать за них они точно ни с кем не будут. Тем более с нами», — заявил политолог.Кроме того, Сатановский в ироническом тоне предложил вернуть Крым не Украине, а Турции или, например, Италии, потому что власть Римской империи несколько веков была и на той территории. Можно ещё Монголии или Китаю, с учётом того, что трон Хубилая был в Пекине, а Русь тогда под монголами была.Резюмируя, эксперт отметил, что когда США вернут «всем то, что Америка купила или захватила», уберут свои базы из Японии, Германии, на островах, с Ближнего и Среднего Востока, из Африки и из Латинской Америки, начиная с Гуантанамо, перестанут «лезть со своими лекциями о том, как надо жить», тогда «с ними по-настоящему можно будет что-то обсуждать по Крыму».«Если будет с кем… Как в старом добром кино у Калягина с Джигарханяном: "Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь"», — констатировал Евгений Сатановский.Источник