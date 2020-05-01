ГКНС предупредил налогоплательщиков о техработах на сайтах для электронной отчетности

Государственный комитет налогов и сборов (ГКНС) ЛНР предупредил налогоплательщиков о предстоящих технических работах на сайтах, принимающих отчетность. Об этом сообщили в ведомстве.

"Внимание налогоплательщикам, сдающим налоговую отчетность в электронном виде. Государственный комитет налогов и сборов ЛНР сообщает, что в период с 18.00 23 мая по 23.59 24 мая сайты eo.rirc.info, gni.rirc.info, rfl.rirc.info будут находиться на техническом обслуживании", - говорится в сообщении.

22 мая — Луганск