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ПФ ЛНР 29 мая проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсии

Sergey Сегодня, 11:3018Новости
ПФ ЛНР 29 мая проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсии
Пенсионный фонд (ПФ) ЛНР 29 мая проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат. Об этом сообщили в ведомстве.
"29 мая 2020 года с 10.00 до 12.00 заместитель начальника отдела организации работы по выплате пенсий управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Луганской Народной Республики Владлена Халецкая проведет прямую горячую телефонную линию на тему: "Порядок организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат на территории Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону (0642) 55-14-24.
22 мая — Луганск

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