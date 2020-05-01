ПФ ЛНР 29 мая проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсии

Пенсионный фонд (ПФ) ЛНР 29 мая проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат. Об этом сообщили в ведомстве.

"29 мая 2020 года с 10.00 до 12.00 заместитель начальника отдела организации работы по выплате пенсий управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Луганской Народной Республики Владлена Халецкая проведет прямую горячую телефонную линию на тему: "Порядок организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат на территории Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Задать вопросы можно по телефону (0642) 55-14-24.

22 мая — Луганск