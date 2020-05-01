Госбанк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 23 мая
Государственный банк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 23 мая, посещать их можно только в защитной маске. Об этом сообщили в финучреждении.
"Госбанк ЛНР уведомляем о том, что в субботу, 23 мая 2020 года, будут работать 17 отделений банка", - говорится в сообщении.
Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 23 мая 2020 года:
Дежурные отделения по Луганску:
№ п.п.
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Луганск
ул. Советская, 61
8-30 - 16-00
2
Луганск
кв. Левченко, 12б
8-30 - 16-00
3
Луганск
кв. Заречный, 12/167
8-30 - 16-00
4
Луганск
ул. Веселогоровская, 7
8-30 - 16-00
Дежурные отделения на территории Республики:
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Алчевск
ул. Фрунзе, 40
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Антрацит
ул. Ткаленко, 6
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Брянка
микрорайон "Тополь", 11а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Краснодон
Микроцентр, 18
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Красный Луч
ул. Луганское шоссе, 25
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Лутугино
ул. Крупской, 22
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Перевальск
ул. Ленина, 39а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Ровеньки
ул. К. Маркса, 134а/1
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Свердловск
ул. Энгельса, 32
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Стаханов
ул. Ленинградская, 3/1
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Кировск
ул. 23-го Партсъезда, 10а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Славяносербск
ул. Ленина, 68
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Первомайск
ул. Макушкина, 1а
8-30 - 16-00
Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:
- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;
- прием всех видов коммунальных платежей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 4,9 млн, из них более 323 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 356 случаев заражения коронавирусом.
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.
22 мая — Луганск
"Госбанк ЛНР уведомляем о том, что в субботу, 23 мая 2020 года, будут работать 17 отделений банка", - говорится в сообщении.
Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 23 мая 2020 года:
Дежурные отделения по Луганску:
№ п.п.
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Луганск
ул. Советская, 61
8-30 - 16-00
2
Луганск
кв. Левченко, 12б
8-30 - 16-00
3
Луганск
кв. Заречный, 12/167
8-30 - 16-00
4
Луганск
ул. Веселогоровская, 7
8-30 - 16-00
Дежурные отделения на территории Республики:
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Алчевск
ул. Фрунзе, 40
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Антрацит
ул. Ткаленко, 6
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Брянка
микрорайон "Тополь", 11а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Краснодон
Микроцентр, 18
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Красный Луч
ул. Луганское шоссе, 25
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Лутугино
ул. Крупской, 22
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Перевальск
ул. Ленина, 39а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Ровеньки
ул. К. Маркса, 134а/1
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Свердловск
ул. Энгельса, 32
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Стаханов
ул. Ленинградская, 3/1
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Кировск
ул. 23-го Партсъезда, 10а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Славяносербск
ул. Ленина, 68
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Первомайск
ул. Макушкина, 1а
8-30 - 16-00
Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:
- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;
- прием всех видов коммунальных платежей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 4,9 млн, из них более 323 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 356 случаев заражения коронавирусом.
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.
22 мая — Луганск
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