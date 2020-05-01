В России за сутки коронавирус выявили у 8894 человек

Фото: © РИА НовостиВ 84 российских регионах за сутки выявили 8894 случая COVID-19, скончались 150 человек, выздоровели 7144, сообщили в оперативном штабе, передает РИА Новости.Общее число инфицированных по стране достигло 326 448, из низ 3249 умерли, 99 825 человек поправились. Проведено более 8,1 миллиона тестов. Накануне прирост составил 8849 пациентов, 127 стали жертвами заболевания, 7289 выписались.Больше всего новых случаев в Москве (2988), при этом третий день подряд этот показатель в столице ниже трех тысяч. Следом идут Московская область (824) и Санкт-Петербург (389).Также за сутки 202 новых пациентов зарегистрировали в Нижегородской области, 150 — в Красноярском крае, 138 — в Ростовской области, 135 — в Свердловской. Почти у половины нет симптомов.ВОЗ 11 марта объявила пандемию. По последним данным, число зараженных по всему миру приближается к пяти миллионам, умерших уже больше 300 тысяч.Согласно информации Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, Россия расположилась на второй строчке. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.