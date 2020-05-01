Силы НМ ДНР подавили огневые точки ВСУ

«Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены», — отметили в УНМ.

«Мы призываем украинских оккупантов прекратить обстрелы нашей территории, в противном случае мы продолжим давать адекватные ответы, которые приведут только к потерям среди вас», — добавили в Управлении.

Военнослужащий ДНР / Reuters /© Alexander ErmochenkoПодразделения ДНР подавили огневые точки армии Украины, с которых сегодня утром наносились удары по предместьям Ясиноватой. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции, передает ДАН.Утром силовики Киева обстреляли из артиллерии поселок Верхнеторецкое Нижнее к северу от Ясиноватой, в результате чего повреждены два домостроения, линия электропередачи и газопровод.По данным разведки, противник потерял до трех военнослужащих убитыми и четырех ранеными. Уничтожены два миномета.Напомним, что ранее в связи с обострением ситуации на линии разграничения в Донбассе Глава ДНР Денис Пушилин приказал привести силы Республики в полную боевую готовность.