"Почта ЛНР" 23 мая введет в обращение марку "Знак серии "75 лет Победы"

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 23 мая введет в обращение стандартную почтовую марку "Знак серии "75 лет Победы". Об этом сообщили на предприятии."23 мая 2020 года ГУП "Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительной для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи стандартная почтовая марка "Знак серии "75 лет Победы", – говорится в сообщении.Марка форматом 28 мм х 23 мм выпущена тиражом 120 тыс. экземпляров, номинальная цена – два руб.На ней изображены знак серии "75 лет Победы", год выпуска, номинальная стоимость.Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи.22 мая — Луганск