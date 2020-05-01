Короткое замыкание привело к пожару в стахановской поликлинике – МЧС

Пожар произошел в здании поликлиники № 2 Стахановской центральной городской многопрофильной больницы из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В результате короткого замыкания электропроводки произошел пожар в кабинете на четвертом этаже четырехэтажного здания поликлиники № 2 Стахановской центральной городской многопрофильной больницы", - говорится в сообщении.

"Погибших и пострадавших нет. На месте пожара эвакуировано 12 человек, спасено материальных ценностей на сумму 500 тысяч рублей", - отметили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что в тушении пожара было задействовано пять единиц техники и 16 спасателей.

22 мая — Луганск