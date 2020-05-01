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Проект "Волонтер" передал продуктовые наборы 130 работникам перевальского завода (ФОТО)

Sergey Сегодня, 16:3026Новости
Проект "Волонтер" передал продуктовые наборы 130 работникам перевальского завода (ФОТО)


















Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали гуманитарную помощь работникам Перевальского ремонтно-механического завода государственного унитарного предприятия "Центруголь". Об этом сообщили в пресс-службе ОД.
Там отметили, что передача помощи состоялась благодаря депутату Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" Владимиру Полякову и председателю Народного Совета ЛНР, руководителю республиканского исполкома движения Денису Мирошниченко.
В наборы, которые получили 130 работников завода, вошли макаронные изделия, крупы, подсолнечное масло, консервы, томатная паста, конфеты и чай.
"Мы помогаем людям, а это самое прекрасное. Работники Перевальского ремонтно-механического завода действительно оказались в трудной жизненной ситуации. В наших силах помочь им всем, чем мы можем", - отметила помощница координатора проекта "Волонтер" Анастасия Дробязкина.
"Мы очень благодарны Владимиру Николаевичу Полякову и председателю Народного Совета ЛНР, руководителю Республиканского исполкома ОД "Мир Луганщине" Денису Николаевичу Мирошниченко за помощь нашим работникам, - сказала начальник Перевальского ремонтно-механического завода Нинель Царевская. - У большинства наших работников маленькие дети, им необходимо самое элементарное. Мы благодарим за помощь всем коллективом".
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
22 мая — Луганск

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