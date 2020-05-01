Экспертизы подтвердили гибель 1876 мирных жителей ЛНР в результате агрессии Киева – МГБ

Судебно-медицинские экспертизы, проведенные в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам применения киевскими силовиками запрещенных средств и методов ведения войны против жителей Донбасса, подтвердили гибель 1876 мирных жителей Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности Республики.

В ведомстве напомнили, что Следственным отделом МГБ ЛНР "продолжается расследование уголовного дела 09/2015, возбужденного по фактам применения с 2014 года ВСУ и иными вооруженными формированиями Украины запрещенных международными договорами средств и методов ведения войны против жителей Донбасса".

"Так, на сегодняшний день по результатам проведенных судебно-медицинских экспертиз задокументирована и подтверждена гибель 34 детей, 1842 мирных граждан. Более 1700 жителей ЛНР получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в МГБ.

В Министерстве отметили, что "в ходе расследования уголовного дела № 02/2017, возбужденного в отношении высших государственных должностных лиц Украины, народных депутатов и политических деятелей по факту планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны, признаны пострадавшими 756 военнослужащих Народной милиции ЛНР, более 400 граждан отдали свои жизни, защищая мирное население Донбасса".

"Министерством государственной безопасности продолжается работа по приему заявлений и обращений граждан, пострадавших в результате агрессии Украины. Об указанных фактах просим сообщать по телефонам: +38 (0642) 34-51-64, +38 (099) 562-89-02, +38(072) 163-28-00 либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru", - добавили в МГБ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 мая — Луганск