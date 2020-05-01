Выставка ко Дню защиты детей открылась в историко-художественном музее Стаханова (ФОТО)

Выставка "Все мы родом из детства" открылась в городском историко-художественном музее Стаханова в преддверии Международного дня защиты детей. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации города."В городском историко-художественном музее Стаханова состоялась презентация новой выставки "Все мы родом из детства" из фондов музея. На выставке представлены фотоматериалы, предметы быта, игрушки, канцелярские принадлежности, школьная форма, елочные игрушки периода 1950-1990-х годов", – говорится в сообщении."Несмотря на режим повышенной готовности музей продолжает свою работу, мы занимаемся экспозиционной деятельностью. Выставка, которую мы сегодня открываем, это наша плановая выставка, и приурочена она ко Дню защиты детей. Надеемся, что эта экспозиция понравится посетителям всех возрастных категорий", – отметила директор музея Ирина Мишина.Научный сотрудник музея Виктория Гузеева познакомила гостей презентации выставки с ее основными разделами."Каждый раздел экспозиции отображает какой-то этап взросления советского ребенка: от рождения до вступления в комсомол. Отдельным разделом представлены самые любимые праздники советской детворы – Новый год и день рождения", – рассказала она.В завершение презентации Мишина поблагодарила всех жителей Стаханова, которые помогали в сборе экспонатов для выставки и ее оформлении."Мы благодарим всех, кто предоставил экспонаты, особые слова благодарности выражаем председателю военно-патриотического объединения "Донбасс" Владиславу Гросову и народному мастеру Луганщины, преподавателю детской школы искусств № 4 Людмиле Петровой за их активное участие в оформлении выставки", – сказала она."Музей с нетерпением ждет в гости посетителей после снятия ограничений, принятых в связи со сложной эпидемической обстановкой", – добавила директор учреждения культуры.Все желающие смогут ознакомиться с экспозицией в формате видеоэкскурсии, которая в ближайшее время будет размещена на сайте администрации Стаханова.Международный день защиты детей учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин и отмечается ежегодно 1 июня.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 4,9 млн, из них более 326 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 377 случаев заражения коронавирусом, пять заразившихся скончались.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.22 мая — Луганск