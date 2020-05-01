На Украине планируют перенести срок постройки "стены" с Россией

Фото: © AFPУкраинские власти намерены завершить возведение защитных сооружений на границе с Россией только через четыре года, сообщила общественная организация StateWatch со ссылкой на Государственную пограничную службу, передает РИА Новости.Как поясняется в сообщении, задержка вызвана сокращением финансирования и подорожанием строительных материалов, работ и услуг. Теперь "Стену" планируют достроить в 2025 году.С идеей построить на границе с Россией цепь мощных оборонительных сооружений выступил в 2014 году Арсений Яценюк, который был тогда премьер-министром. Проект назвали "Стена", а позже по инициативе Яценюка переименовали в "Европейский вал". В мае 2015-го на проект выдели более четырех миллиардов гривен, но затем финансирование урезали более чем вдвое.В 2016-м Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на "Стену". Тогда задержали семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.