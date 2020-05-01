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Зеленский обсудил с президентом Финляндии отправку аграрных рабочих

Sergey Сегодня, 17:4516Новости
Зеленский обсудил с президентом Финляндии отправку аграрных рабочих
Фото: @ZelenskyyUa / Twitter
Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в котором они обсудили отправку граждан Украины на сельскохозяйственные работы в Финляндию, передает RT.
«Президент Финляндской Республики поблагодарил украинскую сторону за эффективное взаимодействие в вопросе обеспечения участия граждан Украины в сезонных аграрных работах в Финляндии. Владимир Зеленский отметил важность безусловного обеспечения безопасности украинцев при выезде на работу в Финляндию», — сообщает пресс-служба Зеленского.

Зеленский отметил, что Украина передала финляндской стороне на рассмотрение проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

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