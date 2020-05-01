ВСУ в очередной раз обстреляли энергетиков, восстанавливающих энергоснабжение АМК – СЦКК

Киевские силовики в очередной раз открыли огонь по бригаде энергетиков, восстанавливающих питающую Алчевский металлургический комбинат (АМК) линию электропередачи (ЛЭП), поврежденную в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Вооруженные формирования Украины вновь подвергли обстрелу из СПГ-9 ремонтную бригаду энергетиков ГУП ЛНР "РСК" и наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК во время повторной попытки проведения работ по восстановлению высоковольтной линии электропередачи ВЛ-220 кВ "Михайловка–Коммунарская" в районе поселка Березовское, обеспечивающей энергоснабжение Алчевского металлургического комбината", - говорится в сообщении.

"Офицеры представительства ЛНР в СЦКК и персонал ГУП ЛНР "РСК" не пострадал", - уточнили в ведомстве.

Напомним, 17 мая киевские силовики дважды обстреляли бригаду энергетиков, восстанавливающих питающую Алчевский металлургический комбинат (АМК) линию электропередачи (ЛЭП). В связи с произошедшим глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов территории ЛНР, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. Он также заявил, что дал указания о приведении в полную боевую готовность подразделений Народной милиции.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 мая — Луганск